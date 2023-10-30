“عتبات البهجة” بين الفيشاوي والفخراني.. مخرج شهير يكشف أسرارًا جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: بعد انتشار أخبار حول نية الفنان الراحل فاروق الفيشاوي تقديم رواية “عتبات البهجة” في فيلم سينمائي، عقب إعلان الفنان يحيى الفخراني عن تقديمها في مسلسل، علّق المخرج عمر عبد العزيز والذي كان مرشحاً لإخراج فيلم الفيشاوي، على تحويل الرواية الى مسلسل قائلاً: “كنا هنعمل رواية “عتبات البهجة” لفيلم من بطولة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، ولكن بعدها جه مرض فاروق ووفاته، والسيناريو اتكتب كذا مرة، وفكرت في نجم آخر بعد فاروق الفيشاوي، ولكن محصلش نصيب”.

وأضاف: “العلاقة بيني وبين الكاتب إبراهيم عبد المجيد أكبر من كده، وأنا كلّمته وقالي إن حتى الآن محصلش تعاقد رسمي على الرواية، ولكن لو اتحول لمسلسل درامي أتمنى لهم كل التوفيق والنجاح”.

وكان عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد كشفوا أن المسلسل كان مشروعاً سينمائياً قرر الفنان الراحل فاروق الفيشاوي تقديمه عام 2009 وكان سيخرجه المخرج الكبير عمر عبد العزيز.

المسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وهو سيناريو وحوار الكاتب مدحت العدل، إنتاج شركة “العدل غروب”، ومكوّن من 15 حلقة، ويعود من خلاله يحيى الفخراني للتعاون مع المخرج مجدي أبو عميرة بعد مرور 17 عاماً على آخر عمل فني تشاركا في تقديمه، وهو مسلسل “يتربى في عزو” الذي عُرض عام 2007.