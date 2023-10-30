“حدث بالفعل”.. شيرين رضا ودينا الشربيني بمسلسل مشترك والمخرج يكشف علاقة عمرو دياب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: كشف المخرج هشام الرشيدي أسراراً جديدة عن كواليس حكاية “لو بعد حين”، ضمن حكايات مسلسل “حدث بالفعل”، والتي تقوم ببطولتها الفنانتان شيرين رضا ودينا الشربيني، حيث أكد أن ارتباط النجمتين بالفنان عمرو دياب ساعد كثيراً في الترويج للعمل، وأنهما كانتا ترغبان بشدة في العمل معاً.

وقال الرشيدي: “كواليس حكاية “لو بعد حين” كانت حلوة ودينا وشيرين أصلاً صحاب، ففكرة إنهم أول مرة يشتغلوا مع بعض دي هما كانوا حبّينها، وده ظهر من بداية التحضير للحكاية والأجواء كانت حلوة جداً”.

ولفت إلى أن العمل مع هاتين الفنانتين كان سهلاً، بالقول: “شيرين ودينا كل واحدة ممثلة شاطرة جداً وهما أساتذة، ومريحين جداً في التعامل وكانت كل الكواليس ضحك وهزار، ومعظم الوقت كانوا قاعدين في كرفانات بعض”.

وردّ هشام الرشيدي على ربط الجمهور بين العلاقتين السابقتين للفنان عمرو دياب بكلٍ من شيرين رضا ودينا الشربيني، وبين أول تعاون بينهما، قائلاً: “طبعاً في كومنتات بتتكلم على عمرو دياب وبتربط بين المواضيع الشخصية دي وقرأت ده مؤخراً، والكومنتات دي مكنتش بتأثر عليهم، والكلام ده انتشر بعد ما تم إعلان تعاونهم مع بعض والناس بدأت تهزّر، لكن هما مكنش في حاجة بالنسبالهم”.

وعن رأيه في فكرة الترويج للحكاية، بسبب ربطها بعمرو دياب، قال: “الناس بطبيعة الحال بتحب الحاجات اللي بتلفت النظر زي إن دينا الشربيني وشيرين رضا مع بعض في حكاية واحدة، فده طبعاً بيبقى جزء منه ماركتينغ بيلفت نظر الناس، الناس بتبقى عايزة تشوف الموضوع رايح فين وبيحكي عن إيه”.

وتُعرض حالياً حكاية “لو بعد حين” عبر إحدى المنصات الإلكترونية، ويشارك في بطولتها كلٌ من: شيرين رضا، دينا الشربيني، عابد عناني، لبنى ونس، وبسنت حاتم…، وهي من تأليف فادي النجار وإخراج هشام الرشيدي.