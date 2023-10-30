محمد ممدوح.. هل رفض العمل مع هذه النجمة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: انتشرت في الساعات الأخيرة أخبار تفيد باعتذار الفنان محمد ممدوح عن عدم المشاركة في مسلسل “إجازة وضع”، وهو من بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور، وكان مقرراً أن تنافس به في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

“لها” تواصلت مع محمد ممدوح فقال إنه لا يعرف أي شيء عن ذلك، مؤكداً أنه لم يعتذر عن عدم المشاركة في المسلسل، وأن كل ما أشيع حول هذا الأمر لا أساس له من الصحة.

وكانت ريهام عبد الغفور قد أكدت في تصريح خاص لـ”لها” أنها من أشد المعجبين بتايسون، وتستمتع بالعمل معه، حيث شاركته في ثلاثة أعمال فنية سابقة، هي مسلسلات: “لا تطفئ الشمس”، “وش وضهر”، و”رشيد” الذي عُرض في موسم رمضان الماضي وحققا به نجاحاً كبيراً.

وكشفت ريهام عن تفاصيل المسلسل مؤكدة أنه يختلف عن الأعمال التي قدّمتها من قبل، حيث يحمل طابعاً كوميدياً، وهو من إخراج محمد شاكر خضير.