مروان خوري يكشف أسراراً عن حياته الزوجية.. هذا ما قاله عن غيرة زوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: تحدث النجم اللبناني مروان خوري عن طفولته ومراحل كثيرة من حياته الشخصية والفنية، وصولاً إلى علاقته الزوجية الخاصة في تصريحات أدلى بها خلال حلوله ضيفًا على أحد البرامج التلفزيونية.

وأكد مروان المتزوج من السيدة ندى رمال أن غيرتها متّزنة ومقبولة ولا تلاحقه في كل التفاصيل إذ قال: “تغار في بعض الأحيان لكن ليس على كل شيء، هي لا تسألني مع من أتحدث أو أين ذهبت، لكن إذا كنا في مكان ما ونظرت لأي فتاة تسألني لماذا نظرت هكذا؟”.

وأضاف: “علينا أن نتكيّف مع الإطار الجديد للحياة، ليس هذا بالأمر السهل ولكن لنربح الحياة الجديدة علينا بذل مجهود”.

وعن اختلاف الدين بينهما، قال مروان خوري: “لست متديناً، أنا مؤمن جداً لكن لأني مسيحي إيماني منفتح، ليس لدي في البيت عقدة أن زوجتي من دين آخر، وساعدني على هذا بيئتها، أهلها وأشقاؤها يعيشون في الخارج ومتزوجون من مسيحيات أجنبيات”.

وأضاف: “خلال شهر رمضان أكون سعيداً، لا أصوم لكن أفطر معهم، أستمتع بهذه الطقوس، نعيش طقوس الديانة المسيحية والإسلامية معاً في البيت، هي تذهب معي إلى الكنيسة لكن من دون أن تغيّر دينها، تحب الذهاب إلى الأماكن والمعابد الروحانية حيث تشعر بالراحة، في النهاية الإنسان واحد وإحساسه واحد”.