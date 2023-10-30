نفاد تذاكر حفل عبد المجيد عبد الله في افتتاح موسم الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: أعلنت الهيئة العالمة للترفيه في المملكة العربية السعودية، نفاد تذاكر حفل النجم السعودي عبد المجيد عبد الله في افتتاح موسم الرياض لهذا العام.

ونشر الموقع الرسمي للهيئة “بوستر” الحفل، وعلَّق قائلاً: “التذاكر كلها خلصت Sold Out.. ليلة مميزة ومختلفة يوم 2 نوفمبر لكل جماهيره ترقبوا.. بوليفارد وورلد.. ليلة عبد المجيد عبد الله”.

كذلك نشر موقع “عيشها” بوستر الحفل، وعلّق قائلًا: “أمير الطرب الفنان عبدالمجيد عبدالله يفتتح أولى حفلات موسم الرياض 2023 بليلة أسطورية تجمعنا بأجمل الأغاني والألحان 2 نوفمبر بوليفارد وورلد”.

الجدير ذكره أن شركة “روتانا” كانت قد أعنت في وقتٍ سابقٍ إطلاق أولى حفلاتها في موسم الرياض بنسخته الرابعة، الذي يأتي تحت شعار Big Time، يوم 2 نوفمبر، ويحييها عبدالمجيد عبدالله، وكتبت: “وابتدت أولى حفلاتنا بمساء الخير، ليلة عبدالمجيد عبدالله، 2 نوفمبر في البوليفارد وورلد”.