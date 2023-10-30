ريهام حجاج تتلقى تهديدات بسبب دعمها للشعب الفلسطيني

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ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ريهام حجاج عن تهديدات تلقتها من إدارة مواقد التواصل الإجتماعي، بإغلاقرصفحتها بحال إستمرت بدعم الشعب الفلسطيني بحربهم ضد إسرائيل، ونشرها مقاطع فيديو تكشف ما يحدث في قطاع غزة.
وأوضحت ريهام حجاج ببيان إعلامي نشرته، قالت فيه أنها فوجئت بقيام مواقع التواصل الإجتماعي بحذف بعض منشوراتها من صور ومقاطع فيديو التي تنشرها وتكشف عن معاناة الشعب الفلسطيني من الحرب التي تشنّها ضدّه القوات الإسرائيلية.
وكذلم أكدت تلقيها عبر البريد الإلكتروني الخاص بها تحذيرات من إدارة الموقع أنه سيتم إغلاق حسابها بشكل تام في حال نشر مثل هذه الفيديوهات مجدداً.
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