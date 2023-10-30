حبيب غلوم يؤكد: "موقف الإمارات من فلسطين يتعرض لحملة تشويه شرسة"

ميرنا وليد - بيروت - أكد الممثل الإماراتي حبيب غلوم أن بلاده تتعرض لحملة تشويه تجاه موقفها مما يحدث في فلسطين وقطاع غزة.

وشارك الجمهور مقطع فيديو وعلق: "تتعرض دولة الإمارات لحملة لم يسبق لها مثيل من التضليل على وسائل التواصل الاجتماعي ولمحاولات تشويه صورتها وسمعتها وتأليب الرأي العام ضدها من أطراف معروفة، مستغلين الأوضاع في فلسطين والهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة لقلب الحقائق حول الدور الإماراتي المناصر للشعب الفلسطيني. وذلك من خلال نشرهم الأخبار الكاذبة والصور والفيديوات المفبركة ومن خلال اجتزاء وتحريف مواقف وبيانات الإمارات في المحافل الدولية. موقفنا واضح وثابت من قضيتنا جميعاً القضية الفلسطينية، منذ زمن بعيد ولا يمكن لها أن تتغير ولا عزاء للحاقدين والمأجورين".



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