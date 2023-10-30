كندة علوش تواصل دعمها لأهل غزة.. وتعليق لافت منها

ميرنا وليد - بيروت - تواصل الممثلة السورية المقيمة في مصر، كندة علوش دعمها لأهالي قطاع غزة بعد الحرب التي تشنها إسرائيل ضجها منذ حوالي الشهر.

وعلقت كندة علوش على الأحداث مشبهة دول إسرائيل بمرض السرطان، وقالت: " لا يمكن تشبيه اسرائيل بأي شيء غير السرطان.. ورم خبيث نمى في جسم غير جسمه وجلب السقم لكل أعضاء هذا الجسم".

وتابعت: "سرطان لن يشفى البدن منه إلا باستئصاله أو بالقضاء عليه نهائياً.. لا يمكن التعايش معه ولا يمكن الوثوق به.. داء وبلاء وشر مطلق لا أمل للشفاء منه إلا بزواله".

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