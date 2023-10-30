ميرنا وليد - بيروت - خطفت النجمة البوليوودية بريانكا شوبرا الأنظار في مهرجان مومباي السينمائي، وتألقت بفستان من توقيع المصمم اللبناني طوني ورد.

وإرتدت بريانكا شوبرا فستاناً من قماش التول، جاء من لونين وهما الأبيض والذهبي ومطرز بلون الشفق، ونسقت معه كاب من اللون الأبيض، تميز بقصته الضيقة وياقته المرتفعة.

ومن الناحية الجمالية، أكملت بريانكا شوبرا إطلالتها بتسريحة على شكل كعكة ورفعت شعرها بالكامل عن وجهها، بينما إعتمدت ماكياجاً من درجات اللون البني، ونسقت مع فستانها مجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، التي أضافت للإطلالة رونقاً خاص.

كانت هذه تفاصيل خبر بريانكا شوبرا تتألق بتوقيع لبناني.. والأبيض يليق بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.