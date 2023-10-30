أهل مصر... ملتقى أطفال المحافظات الحدودية في زيارة إلى أقدم مساجد بورسعيد

ياسر رشاد - القاهرة - أهل مصر.. انطلقت، صباح اليوم، ثالث الجولات الميدانية، لأطفال المحافظات الحدودية، والتي تأتي ضمن الأسبوع الثقافي الـ27 بمشروع "أهل مصر"، الذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، في محافظة بورسعيد ويستمر 3 نوفمبر المقبل.

شهدت الجولة زيارة مسجد عبدالرحمن باشا لطفي، أشهر وأقدم المساجد في محافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور المخرج أحمد السيد، عضو اللجنة العليا لمشروع "أهل مصر" المشرف العام، ومشرفي الأطفال وعدد من مدربي الورش، فى وجود 200 طفل.

مسجد عبدالرحمن باشا لطفي

من ناحيته قال الشيخ أحمد النادي، كبير أئمة بورسعيد إمام مسجد عبدالرحمن لطفي تفاصيل مهمة عن المسجد العريق.



وقال أحمد النادي، إن مسجد عبدالرحمن لطفي هو الأثر الباقى في محافظة بورسعيد، حيث تم بناؤه بتوصية من فؤاد شيرين باشا، محافظ بورسعيد، أن ذاك، الذي أراد أن تكن هناك مئذنة تراها السفن القادمة من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال في القنال، لأن المسجد في هذا التوقيت كان ظاهراً بالنسبة للقنال.



وأوضح أنه أُسِّس في الأربعينات على التراث الأندلسي، وافتتحه الملك فاروق، والذي تكفل ببنائه عبد الرحمن باشا لطفي.



وأضاف: تم افتتاح هذا المسجد في أوائل الخمسينيات، بعمارة بأيدي إيطالية هي التي أشرفت على هذا البناء، وعلى غرار الهندسة الأندلسية القديمة فتم إنشاء هذا المسجد على التراث الأندلسي، وحتى الأدوات التي استخدمت في البناء كلها جاءت مستوردة في هذا التوقيت من إيطاليا.

وأشار إلى أنه أُعِيد ترميمه في عملية شاملة من الأرض حتى المئذنة، بدأت في 2018 واحتفظنا بالتراث القائم كما أنه اُفْتُتِح في 2019 وما زال محتفظًا بتراثه المعماري القديم.



وأوضح أن المسجد تادي فيه الدروس اليومية، كما أن هناك تشريفًا كبيرًا لهذا المسجد حيث تقام فيه صلاة الجنازة على شهداء الجيش والشرطة، على مستوى بورسعيد منذ ثورة 30 يونيو،

وأشار أنه تأتي للمسجد قوافل من الأوقاف والأزهر للتوعية بالأمور الدينية والدنيوية، إلى جانب وجود دار لتحفيظ القرآن.

ثم تحدث "النادي" مع الأطفال عن ضرورة التوحيد بالله وعدم الشرك به، وحثهم على العبادات الدينية والتحلي بالأخلاق والقيم السلوكية في المعاملات الإنسانية بين بعضنا البعض، والبعد عن النفاق والرياء، وتمني لهم بقضاء وقت ممتع في مدينة بورسعيد.

أهل مصر

مشروع أهل مصر أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، المقدم لأبناء المحافظات الحدودية الستة شمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح، ويهدف للحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.

تضم اللجنة العليا للمشروع المخرج هشام عطوة، مستشار وزارة الثقافة لشؤون الأنشطة الثقافية والفنية، وينظم فعاليات الأسبوع الثقافي الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. چيهان الملكي. ويشهد قصر ثقافة بورسعيد مساء اليوم استمرار الورش الفنية والأدبية للأطفال.

