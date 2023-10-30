تفاصيل مصرع عارضة الأزياء الأمريكية ماليسا موني

ياسر رشاد - القاهرة - عثرت الشرطة الأمريكية على جثة عارضة الأزياء الأمريكية ماليسا موني في ثلاجة منزلها مقيدة.

ووفقا لما قالته الشرطة الأمريكية ،فقد تم العثور على عارضة الأزياء وقد تعرضت للضرب المبرح في وجهها ورأسها بآلة حادة ومكبلة القدمين والمعصمين بداخل ثلاجة منزلها ووفقا للتشريح الطبي فقد عثر على آثار للكحول والكوكايين في دمها وتم وضع قطعة قماش في فمها منعا للصراخ.



ومن المحتمل أن خاضت عارضة الأزياء ماليسا موني على ما يبدو مشاجرة جسدية إلى جانب وجود مخدرات في دمها مما أدى بطبيعة الحال إلى مقتلها.



إذ تم العثور على عارضة الأزياء موني ميتة في شقتها بشارع جنوب فيجيروا بلوس أنجلوس وعندما دخل الضباط الشقة، عثروا على بركة من الدماء تحت جسدها الذي كان مثبتًا في الثلاجة.

بناءً على الإصابات التي وجدت في جميع أنحاء جسدها والحالة التي تم العثور عليها، اعتبر مسؤولو الطب الشرعي أن طريقة وفاتها كانت جريمة قتل، وهناك أدلة أيضا تفيد بتعرضها للخنق قبل الموت.

وكشفت شقيقته عارضة الأزياء ماليسا موني أثناء التحقيقات عن أنها كانت حامل في الشهر الثاني قبل مقتلها