بالفيديو: إيلاف الزهراني تحذر من استقبال الصديقات في المنازل لهذا السبب

حذرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي إيلاف الزهراني، من استقبال الصديقات في المنازل، بعد أن تعرضت للسرقة من قبل صديقتها.

وقالت الزهراني إنها كانت تستقبل صديقتها في منزلها لمدة 6 أشهر، قبل أن تكتشف أنها سرقت منها أشياء شخصية، بما في ذلك ملابسها الداخلية ومجوهراتها.

وأضافت الزهراني أنها سترفع دعوى قضائية ضد صديقتها، داعية متابعيها إلى توخي الحذر عند استقبال الصديقات في منازلهم.

وأكدت الزهراني أن الصداقة لا تعني الثقة العمياء، ويجب على الجميع توخي الحذر عند استقبال الآخرين في منازلهم.