شاهد مغني الراب كانيي ويست يظهر في مطعم بالرياض

شوهد مغني الراب الأمريكي الشهير كانيي ويست، وهو يتناول وجبته داخل أحد مطاعم الرياض، خلال تواجده بالمملكة العربية السعودية لحضور فعاليات موسم الرياض. ارتدى ويست ملابس سوداء، وجلس على كرسي مع اثنين من أصدقائه استعدادًا لتناول الطعام.

يذكر أن ويست تواجد في المملكة العربية السعودية، لحضور النزال التاريخي بين نجمي الفنون القتالية المختلطة فرانسيس انغانو وتايسون فيوري.

ودخل من البوابة الخاصة برفقة حراس الأمن، حيث بدا وكأنه في عجلة من أمره للحاق بزميله مغني الراب إيمينيم.

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