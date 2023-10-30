الإعلامي علي العلياني: أنا رقم واحد في مجالي في السعودية بالأرقام -فيديو

قال الإعلامي السعودي علي العلياني، خلال لقائه على قناة الكويت، إنه رقم واحد في مجاله في السعودية بالأرقام.
وأضاف العلياني: “في أسماء في المملكة مميزة ورائعة وفي مناطق لهم هم الأجدر فيها، ولكن إذا أنا أتكلم عن الأرقام والشمولية والتنوع والقفز للعالم العربي والعرب المهاجرين، نعم أنا رقم 1 وبالأرقام وكل فخر، وهذا لا يقلل منهم”.
وتابع: “أنا كتاريخ وشمولية وساعات تلفزيونية والخروج من الجمهور السعودي إلى العربي فأنا رقم واحد”.
وأكد العلياني أن هذا الإنجاز لم يأت بسهولة، وإنما تطلب سنوات من العمل والمثابرة.
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