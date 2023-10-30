شاهد شوق القحطاني تقيم كشتة في البر

شاركت شوق القحطاني، خبيرة التجميل ومشهورة سناب شات، متابعيها صوراً ومقاطع فيديو من خروجها في البر، وذلك تزامناً مع الحالة الجوية المطرية التي شهدتها معظم المناطق السعودية.

وظهرت القحطاني في الصور والمقاطع وهي تستمتع بالطبيعة الخلابة في البر، وتمارس الأنشطة الترفيهية المختلفة، مثل التخييم وصيد الأسماك.

يذكر أن شوق القحطاني من أشهر خبيرات التجميل في المملكة، واشتهرت بمقاطعها على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تقدم من خلالها مجموعة من النصائح والمعلومات حول عالم التجميل.