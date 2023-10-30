حقيقة ارتباط الفنانة نانسي هلال ومدير التصوير هيثم زنيتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمدير التصوير هيثم زنيتا بصحبة الممثلة الشابة نانسي هلال وسط إشاعات تؤكد ارتباطهما في سرية تامة وبعيدًا عن أعين الإعلام والصحافة.

ولاقت الصورة رواجًا كبيرًا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي واتضح أن خبر الارتباط شائعة، وأن الصورة من كواليس مسلسل تشارك ببطولته "نانسي" ويعمل "زنيتا" كمدير تصوير به، والصورة كانت من الكواليس

وبعد تداول العديد من الشائعات حول ارتباط "زنيتا" قرر الخروج عن صمته ونشر بوست عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" أكد خلاله عن عدم ارتباطه وأن الأمر ليس أكثر من مجرد إشاعة وحرص على التوضيح.

وعلق "زنيتا" على شائعة ارتباطه قائلا: "مؤخرًا تم تداول أخبار غير صحيحة عني وللأسف أكثر من مكان أعاد نشر الاخبار دي دون الرجوع لي، هذه الأخبار غير صحيحة بالمرة وياريت السادة الصحفيين يتأكدوا من مصادر الأخبار قبل نشرها.

وشاركت الفنانة الشابة نانسي هلال بعدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية خلال الفترة الماضية أبرزها مسلسل "راجعين يا هوي" بطولة الفنان خالد النبوي والذي عرض بموسم دراما رمضان لعام 2022 مرورًا بالفيلم الغنائي "سكر" والذي عرض مؤخرًا وشارك بطولته نخبة من نجوم ونجمات السينما المصرية والعربية وهم الفنانة الشابة حلا الترك، الفنانة ماجدة زكي، الفنان محمد ثروت، الفنان عباس أبو الحسن، الفنان علاء زينهم، قصة جين ويبستر، رؤية وسيناريو وحوار وكلمات الأغاني هبة مشاري حمادة، إخراج تامر المهدي.