ماجدة زكي عن فيلم "سكر": نجاح العمل فاق التوقعات

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت النجمة ماجدة زكي، إن أحداث غزة منعتها من الاحتفال بالنجاح الكبير الذى حققه فيلمها الغنائي الأخير "سكر"

وتمنت الفنانة الكبيرة بأن تنتهى هذه المأساة التي يعانيها الأشقاء في فلسطين في أقرب وقت ممكن.

وأضافت أنها تحمست للمشاركة في فيلم "سكر"، لأن التجربة جديدة ومختلفة في الشكل والمضمون، حتى شكل الكوميديا التي يقدمها، كما أن الرسالة التي هدفت إليها من وراء هذا الفيلم هو ما استشعرته من الجمهور الخليجى بالكامل، عند عرضه بالسينمات هناك، وهي العودة إلى اللغة العربية الفصحى في شكل كوميدى موسيقي راقي

وكشفت أن وقعت في غرام شخصية "رتيبة"، منذ قراءتها على الورق، حيث وجدت تركيبة غريبة ومثيرة في الشخصية فهي السيدة الشريرة التي تخيف الأطفال، لكن في قلبها بعض الطيبة، وهي المرأة الطماعة لكن تتمتع ببعض الكرم، هذا بالإضافة إلى أن الفيلم به غناء ورقص.

ووجهت القنا الكبيرة الشكر للمخرج تامر مهدي، قائلة: "سعيدة جدا بمغامرته ومجازفته باختياري، خاصة وأن الشخصية في الأساس شريرة، والجميع يراني السيدة الطيبة، فهذه كانت مغامرة من المخرج تحسب له، كما أنه موهوب للغاية، ويوجه الممثل بكل شطارة وهدوء".

وشارك النجمة ماجدة زكي بطولة فيلم "سكر"، كل من محمد ثروت، حلا ترك، معتز هشام، وعدد من الأطفال، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتبة الأمريكية جين ويبستر، سيناريو وحوار الكويتية هبة حماده مشارى، وإخراج تامر مهدى. رواية صاحب الظل الطويل صدرت عام 1912 للكاتبة الأمريكية جين ويبستر، وتدور أحداث الرواية حول فتاة يتيمة نشأت في ملجأ، وتكتب رسائل إلى والدها الذى لم يلتقي بها، وتتوالى الأحداث.