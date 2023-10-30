كاتب سيناريو أمريكي يسخر من وفاة نجم مسلسل "Friends": "نهاية المدمنين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تهكم كاتب السيناريو الأمريكي، كيفن برينان على خبر وفاة الممثل الأمريكي، ماثيو بيري والذي رحل عن عالمنا أمس الأحد حيث وجد في حوض استحمام منزله بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية عن عمر يناهز 54 عامًا ومازالت التحقيقات جارية بشأن السبب الحقيقي للوفاة.

ونشر "برينان" عدد من البوستات عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" والذي تهكم خلاله من وفاة الممثل ماثيو بيري ولاقى انتقادات وهجومًا ضاريًا من قبل محبي الفنان الراحل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام "برينان" السخرية من خبر وفاة "بيري" ونشر بوست علق خلاله قائلا: "غرق في حوض الاستحمام ههههههه، وفاة نجم مسلسل فريندز ماثيو بيري عن عمر 54 عامًا بعد غرقه.

ليقوم أحد متابعيه بإعادة نشر البوست عبر صفحته وعلق عليه قائلا: "ما المضحك في غرق أحد بحوض استحمامه؟"، ليرد عليه برينان قائلا: "لأنه لم يكن عميقًا كفاية".

كما قام "برينان" بمواصلة استفزاز محبي الممثل الراحل ونشر بوست آخر علق خلاله قائلا: "هل أصبحت تريند؟".

وأعاد "برينان" نشر خبر لموقع "TMZ" والذي تضمن إهانته وسخريته من الممثل الراحل، ماثيو بيري وعلق عليه قائلا: "لم أقوم بالسخرية منه اعتقد فقط أن الأمر فكاهيًا، ولكني أحب الأمر عندما يموت المدمنين".

ويعد النجم الراحل ماثيو بيري هو من أبرز نجوم الكوميديا في هوليوود بفترة التسعينات وذلك بعد مشاركته بمسلسل "Friends" والذي كان بمثابة انطلاقته الحقيقية في عالم الكوميديا وشارك بعدها بالعديد من الأعمال الناجحة طوال مسيرة فنية امتدت لأكثر من 20 عامًا.

وتواصل الجهات المعنية التحقيق في وفاة الممثل الأمريكي، ماثيو بيري وذلك نظرًا لتاريخه في إدمان الكحوليات والتي صرح في أكثر من برنامج تليفزيوني ولقاءات صحفية عن إدمان الكحوليات وعن معاناته منها منذ بدء تعاطيه في سن الـ 14 من عمره.

وفوجئ محبي وأصدقاء الممثل الراحل بخبر وفاته الذي جاء كالصاعقة للكثيرين من محبي مسلسل "Friends" الشهير إلى جانب الممثل ماثيو بيري الذي كان أحد الأسباب الرئيسية لنجاح المسلسل نظرًا لتلقائيته وخفة ظله المعهودة.