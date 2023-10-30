إلهام الفضالة تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس "شبيه" لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الممثلة الكويتية، إلهام الفضالة عن استقرار حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة مؤخرًا نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج وقامت بطمأنة متابعيها وجمهورها عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة الكويتية وهي تطمئن جمهورها قائلة: "حبيت أطمنكم لأن مازالت الاتصالات مستمرة وبحاول أرتاح شوية وأصابني فيروس جديد شبه فيروس كورونا وأعراضه غريبة وكل يوم بيعدي عليا بكتشف تعب جديد".

واستكملت: "بيتعب الصدر بشكل كامل بس الحمد لله أحسن من الأيام اللي فاتت ومشكلة المرض ده انه منتشر الفترة دي ومش قادرة أوصف الشعور اللي حاسه بيه ألم في القفص الصدري بالكامل وفي عظامي ألم في ضهري ألم بس اليوم الحمد لله فيه تحسن مع المضادات الحيوية والدكتور طمني".

وأضافت: "كل الناس تخلى بالها من نفسها ومكنتش حاسة بطعم الأكل وقلت لهم دي كورونا 100% كورونا والدكتور قالي إن المرض يشبه فيروس كورونا وناس كتير فقدت حاسة الشم والتذوق وآلام في جسمهم وتعب في راسهم".

وأنهت حديثها قائلة: "أنا النهاردة أحسن من الأول ومشكورين للي بيتصلوا ومش قادرة أرد عليهم والورود في كل مكان أشكر الجميع".

وكشف زوج الفنانة إلهام الفضالة عن مرور زوجته بوعكة صحية ونشر صورة لها بالمستشفى وعلق عليها قائلا: "الفنانة إلهام الفضالة تمر بأزمة صحية، ألف سلامة عليك يا غالية، ما تشوفي شر".

إلهام الفضالة هي ممثلة كويتية، شاركت في 2022 بأكثر من عمل فني: الجزء الثاني من مسلسل "أمينة حاف"، مسرحية "حلم أمينة"، مسلسل "حوبتي".