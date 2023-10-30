حنان مطاوع: "إسرائيل تخطوا التتار والهكسوس وكل أنواع الاستعمارات"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

عبرت الفنانة حنان مطاوع عن غضبها من استمرار انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومواصلة قصف قطاع غزة وسط استشهاد الآلاف من الأطفال والعائلات.

ونشر موقع "Arabwood" فيديو من استضافة "حنان" في لقاء تليفزيوني وعلقت على الأحداث المؤسفة التي يعيشها الشعب الفلسطيني قائلة: "الواحد حزين أوي الفترة دي ومكلوم وقلبه موجوع وحاسس بالقهر والعجز قدام اللي بيحصل لأخواتنا وأهالينا في فلسطين وفي غزة تحديدًا والنصر لفلسطين وحسبي الله ونعم الوكيل في الإبادة العرقية الجماعية اللي بتحصل دي وبدعي لفلسطين ولو فيه تبرع أو تطوع بنقدر نعلمه بنعمله".

واستكملت: "شايفين 70 سنة مر من قوة غاشمة واحتلال وحاسه إن إسرائيل دي مش محتلة فلسطين دي محتلة العالم يعني مهيمنين على الاقتصاد والإعلام العالمي مش ممكن يعني ايه يقطعوا النت على الناس ومنعوا كل أنواع الإغاثة ومفيش حد قادر يردعهم لا أمم متحدة ولا قوة عظمى ولا أي حد".

مضيفة: "وإسرائيل تعدت أي استعمار سمعنا عنه على مدار العصور ولا التتار ولا الهكسوس أبشع حاجة الواحد سمعها هم تخطوها بمراحل وشايفة ان هم مش مستعمرين عاديين شايفة انهم وحوش في حاجة فيهم فقدت كل معاني الإنسانية".

وعرض للفنانة حنان مطاوع مؤخرًا مسلسل "صوت وصورة" والذي لاقى نجاحًا جماهيرية ونسب مشاهدة مرتفعة والذي ينتمي لنوعية مسلسلات الجريمة و التشويق وشاركها البطولة مجموعة من نجوم الدراما التليفزيونية وهم مراد مكرم، نجلاء بدر، ولاء الشريف، صدقي صخر، وليد فواز، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب.

يذكر ان حنان مطاوع تعيش انتعاشة فنية هذا العام حيث شارك بأكثر من عمل درامي ولاقوا نجاحًا كبيرًا أبرزها مسلسل "سره الباتع" ومسلسل "وعود سخية" واللذان شاركت بهما بموسم دراما رمضان 2023.