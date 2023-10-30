سلمي حايك تنعى بطل مسلسل "Friends" برسالة مؤثرة: "رحلت مبكرًا جدًا لن ننساك أبدًا"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعت النجمة العالمية سلمى حايك الممثل الأمريكي ماثيو بيري والذي رحل عن عالمنا أمس الأحد، حيث وجد ميتا في حوض استحمام منزله بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية عن عمر يناهز 54 عامًا ومازالت التحقيقات جارية بشأن السبب الحقيقي للوفاة.

ونشرت "سلمى" صور عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" والتي جمعتها بالممثل الراحل بأكثر من مناسبة وعلقت عليها قائلة: "اليومين الماضيين استيقظت على خبر صادم أن ماثيو بيري لم يعد بيننا بعد الآن، والأمر أخذ مني الكثير حتى أستطيع استيعابه، وكان هناك علاقة خاصة بيننا عندما تشاركنا معًا أحلامنا سويًا".

واستكملت: "لقد تأثرت كثيرًا عندما قام ماثيو خلال العام الماضي بمشاركة صورة على حسابه إنستجرام وكانت من كواليس فيلم "Fools Rush In" الذي جمعنا سويًا وعبر عن حبه للفيلم وكونه أكثر الأفلام المفضلة في مسيرته".

مضيفة: "على مر السنين وجدنا أنفسنا نتذكر ذلك الوقت في حياتنا مع شعور عميق بالحنين والامتنان، يا صديقي لقد رحلت مبكرًا جدًا، لكنني سأستمر في الاعتزاز بسخافتك ومثابرتك وقلبك الجميل، وداعًا عزيزي ماثيو، لن ننساك أبدًا".

ويعد النجم الراحل ماثيو بيري من أبرز نجوم الكوميديا في هوليوود بفترة التسعينات وذلك بعد مشاركته بمسلسل "Friends" والذي كان بمثابة انطلاقته الحقيقية في عالم الكوميديا وشارك بعدها بالعديد من الأعمال الناجحة طوال مسيرة فنية امتدت لأكثر من 20 عامًا.