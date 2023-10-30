شكرا لقرائتكم خبر عن 34 عامًا على فيلم "الفتى الشرير".. لـ نور الشريف ونورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين، 34 عامًا على فيلم "الفتى الشرير"، حيث عرض لأول مرة في 30 أكتوبر 1989، والفيلم من بطولة نور الشريف ونورا، وقد قدموا أكثر من عمل فنى معًا، ومن الأفلام: "العار والغيرة القاتلة وجرى الوحوش وأجراس الخطر وضربة شمس".

وفيلم الفتى الشرير، بطولة نور الشريف، نورا، محمد الدفراوى، سلوى عثمان، و عزيزة حلمى وسعيد طرابيك وسيد صادق وحافظ الابيارى تأليف بسيونى عثمان، وإخراج محمد عبد العزيز.

تدور أحداث الفيلم حول معركة تنشب بين صلاح وأحد الأشخاص تنتهى بمقتله، يدخل صلاح السجن لمدة سبع سنوات، يلتقى فى السجن مع زميله سعيد، وتنشأ بينهما صداقة قوية، ويخرج صلاح من السجن، ولا يجد عملا، يضطر للاتجار فى العملة لحساب أحد المعلمين، ويكسب ثقته ويحقق من وراء العمل معه ثروة ضخمة تنقله إلى عالم الثراء، ويكتشف صلاح أن حبيبته إلهام التى بحث عنها بعد خروجه من السجن قد تزوجت من المعلم الكبير زهدى، ويدور الصراع بين صلاح و زهدى حول إلهام وتتوالى الأحداث.