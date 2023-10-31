بالصور – لجين عمران تستعرض مجموعة كبيرة من الهدايا الفخمة بمناسبة ميلادها… وهذا هو عمرها الحقيقي!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 12:49 صباحاً - حرصت الإعلامية لجين عمران على عدم الإحتفال بيوم ميلادها هذا العام، بسبب تعاطفها مع الشعب الفلسطيني، واكتفت بالإحتفال بميلادها الـ46، باستعراض الهدايا الفخمة التي تلقتها بهذه المناسبة.

لجين عمران تحتفل بميلادها الـ46

وشاركت الاعلامية السعودية متابعيها عبر خاصية الستوريز على “إنستجرام” مجموعة كبيرة من الهدايا الفخمة التي تلقتها من أهم دور الأزياء العالمية وشركات التجميل، حيث تلقت باقات ملونة وضخمة من الورود إضافة إلى كمية كبيرة من الهدايا.

واستعرضت لجين الهدايا وقدمت الشكر لكل شخص عايدها ومن بينهم هدية من Van cleef and Arpels وهدية أخرى من louis Vuitton ومجوهرات Cartier ومجوهرات Messika وعطور baccarat وOunass و Huda beauty وغيرها من الهدايا الفخمة التي لم تكشف عنها لجين بل اكتفت بعرض الأسماء والتهاني.

يذكر أن لجين كانت ضمن المشاركات في أمسية أقيمت أخيراً في منطقة المربع التاريخية في الرياض، برعاية حرم سمو ولي العهد صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز، حيث أطلت بعباءة من التراث السعودي التقليدي باللون الأسود مع لمسات من الذهب الأصفر الفخم للإحتفال بتراث المملكة.

من هى لجين عمران؟

لجين عمران من مواليد 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية عملت كمقدمة برامج فى عدة محطات ذاع صيتها منذ تقديمها لبرنامج “صباح الخير يا عرب”.

لجين هى شقيقة الفنانة أسيل عمران، والتى ظهرت فى كليب تامر حسنى “ناسينى ليه”، وسبق وعملت لجين فى تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت فى تقديم برنامج «يا هلا» .

مسيرة لجين عمران العملية

وانتقلت لجين عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في “سيتي بنك” في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.

وعملت لجين عمران في تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على “إم‌ بي‌ سي 1” نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.

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