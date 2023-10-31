لأول مرة محمد رمضان يعتذر للجمهور لهذا السبب.. هذا ما أشعره بالخجل وأجبره على التأسف!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 12:49 صباحاً - أخلى الفنان محمد رمضان، مسئوليته من طرح أحدث أغانيه الجديدة التي تجمعه مع المغني سكيلز، وذلك في ظل الأحداث الجارية في غزة واعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين.

محمد رمضان يخلي مسئوليته عن أغنيته الجديدة

وكتب محمد رمضان، عبر “ستوري” حسابه الخاص على إنستجرام: “أغنية النهاردة (عيد ميلادي) مع المغني سكيلز..طلبت تأجيلها والشركة في نيجيريا لم تستجيب”.

وأضاف: “لازم أنزلها النهاردة الساعة 5 على قناتي لأن ده إلتزام في العقد بس مش مهم تسمعوها لأنها مش وقتها بالنسبة لنا”.

محمد رمضان يدعم القضية الفلسطينية

على جانب آخر، يواصل محمد رمضان دعم القضية الفلسطينية عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وكشف رمضان، في فيديو طرحه مؤخرا عبر حسابه على إنستجرام، تعرضه لمضايقات من قبل القناة العاشرة الإسرائيلية،عقب الفيديو الذي طالب خلاله الجيوش العربية بالتدخل لحل الأزمة في غزة.

وقال رمضان في الفيديو: “القناة العاشرة الإسرائيلية بتطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي لإني عملت فيديو يحث العرب على الاتحاد والدفاع أخواتنا وستاتنا وأطفالنا ودمنا في غزة، وبتقولهم ماتشوفوش مسلسلاته تاني وماتسمعوش أغانيه تاني علشان الراجل ده بيدافع عن أخواته في فلسطين”.

وأضاف رمضان: “أنا بقولهم ده أقل واجب أعمله تجاه اخواتي والواجب التاني اللي بعمله عشانكم انتوا والرسالة دي للقناة العاشرة الإسرائيلية اسم شخصيتي في المسلسل القادم ان شاء الله”.

كما اختتم محمد رمضان مقطع الفيديو مؤكداً على موقفه وسط تفاعل الآلاف من جمهوره ومحبيه.

فيديو غاضب

يشار إلى أن رمضان كان ظهر في الفيديو الأول وهو غاضب، رافضا أن يتحدث أو يكتب بالإنجليزية من أجل إيصال صوت الفلسطينيين إلى الخارج، خاصة أن الأمر يتطلب وقوف العرب إلى جوار بعضهم وليس انتظار الموقف الغربي، وفق قوله.

يذكر أن، محمد رمضان أعلن تبرعه بأرباح حفلاته الغنائية لصالح أهل غزة، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: “كل جولاتي الفنية في المنطقة العربية وخارجها لمساندة أخوتي في غزة”.

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