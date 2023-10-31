قبل وفاته.. ماثيو بيري يوجه رسالة أخيرة لمدمني المخدرات

ميرنا وليد - بيروت - في مقابلة أخيرة له في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وجه الممثل الأميركي الراحل ماثيو بيري رسالة لمدمني المخدرات، وذلك من خلال ترويجه لمذكراته "الأصدقاء والعشاق والشيء الكبير الرهيب".



وقا ماثيو بيري: "أريد للناس أن يفهموا أنهم ليسوا وحيدين، وأن هناك أشخاصًا آخرين يشعرون تمامًا بما يشعرون به. يجب أن يعرفوا أن سلوكهم ليس مجنونًا، وأنهم مصابون بمرض، وهذا ليس خطأهم. هناك مقولة مشهورة جداً تؤكد ان الناس لا يتغيرون. لكن هذا ليس صحيحا، بوسع الناس أن يتغيروا طبعًا. وأنا أرى ذلك كل يوم، أرى الناس يتحسنون. أرى النور في أعينهم بعد تخلصهم من الإدمان والسموم. بوسعهم عيش حياة طبيعية طالما أنهم يبذلون قدرًا بسيطًا من الجهد في كل يوم".