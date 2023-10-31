نسب مشاهدة متواضعة لكليب محمد رمضان "نظرة غمزة" بسبب الأحداث في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرح الفنان محمد رمضان أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب هذا العام بعنوان "نظرة غمزة" بالتعاون مع المغني النيجيري سكايلز لأول مرة وقام "سكايلز" بنشر الأغنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

والأغنية تمثل التعاون الأول بينهما وتشاركا سويًا في كتابتها وهي عبارة عن اندماج أفريقي من الصورة ويأخذان جمهورهما في رحلة ثقافية مميزة.

وتقول كلمات الأغنية: "في إيدي درينك كاسره بعصير، حواليا هدايا وبنات كتير، شفت التورتة بدأت تطير، فجأة لقيتني كده عالسرير، نظرة غمزة رقصة لمسة، احنا أساتذة هما تلامذة، حلوة جامدة واحدة واحدة عالهادي هادي كله عادي عادي، النهاردة عيد ميلادي، عالهادي هادي كله عادي عادي، النهاردة عيد ميلادي".

وتحقق أغنية "غمزة عين" نسب مشاهدة متواضعة حيث بلغت 3 آلاف مشاهدة خلال ساعات من طرحها وذلك نظرًا للأوضاع المؤسفة التي يمر بها الشعب الفلسطيني

وكشف "رمضان" على الرغم من نيته بعدم نشر الأغنية عبر أيًا من صفحاته الرسمية سواء على السوشيال ميديا أو عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" تقديرًا ودعمًا للشعب الفلسطيني في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواصلته قصف قطاع غزة واستشهاد الآلاف من الأطفال والعائلات إلا أنه مضطر لنشر الأغنية عبر حساباته نظرًا للعقود بينه وبين الشركة المنتجة للكليب.

وعلق "رمضان" على طرح الكليب قائلا: "أغنية النهاردة عيد ميلادي مع المغني سكيلز طلبت تأجيلها والشركة في نيجيريا لم تستجيب، لازم أنزلها النهاردة الساعة 5 على قناتي لأن ده إلتزام في العقد بس مش مهم تسمعوها لأنها مش وقتها بالنسبة لنا".