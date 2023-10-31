"روائع بليغ حمدي".. تركي آل الشيخ يكشف عن حفل غنائي جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن حفل غنائي ساهر بعنوان "روائع بليغ حمدي" ضمن فعاليات "موسم الرياض" وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام".

ونشر "تركي" الملصق الدعائي الرسمي للحفل والذي أوضح خلاله مشاركة نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي وهم الفنان صابر الرباعي، الفنان ماجد المهندس، الفنانة أصالة، الفنانة أنغام، الفنان طلال سلامة، والفنانة نانسي عجرم.

وعلق "تركي" على الحفل المرتقب قائلا: "روائع الموسيقار الكبير بليغ حمدي في حفلة لتخليد أجمل أغانيه يحييها نخبة من نجوم الطرب على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض يوم 9 نوفمبر، تطرح التذاكر 1 نوفمبر الساعة 9 مساءً".

وشهد "موسم الرياض" حدثًا استثنائيًا خلال الساعات القليلة الماضية بعد إقامة نزال "معركة الأشرس" وهي مباراة ملاكمة جمعت ما بين الملاكم فرانسيس نجانو والملاكم البريطاني تايسون فيوري وسط حضور نخبة من ألمع النجوم في مختلف المجالات منهم لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، نجم الملاكمة العالمي، مايك تايسون، الفنان محمد هنيدي، الفنان محمد حماقي، والفنانة نانسي عجرم، الفنان بيومي فؤاد وسط تغطية إعلامية عالمية.

ويواصل "تركي" الترويج لموسم الرياض الذي يشهد العديد من الفعاليات الفنية والغنائية وسط كوكبة من أبرز النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي وتحقق هذه الحفلات نجاحًا و نسب حضور جماهيري ضخمة.

وعرض للمستشار، تركي ال الشيخ مؤخرًا أول أعماله السينمائية بعنوان "The Cello" والمأخوذ من رواية لتركي بنفس الاسم نشرت عام 2021، وشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم هوليوود على رأسهم الممثل الحائز على الأوسكار، جيريمي أيرونز، توبين بل، غسان مسعود، كلوي هنري، للمخرج دارين لين بوسمان.