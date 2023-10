من هو المطرب النيجيري "سكايلز" الذي تعاون معه محمد رمضان في الكليب الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تعاون المطرب النيجيري سكايلز لأول مرة مع الفنان محمد رمضان بأغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "نظرة غمزة" والتي طرحت منذ ساعات عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وهي ضمن ألبومه الغنائي "Proof of Life".

راؤول جون هو مطرب نيجيري اشتهر باسم "سكايلز" ولد في 1 أبريل عام 1991 وهو مغني وكاتب أغاني نيجيري، بدأ في كتابة أغاني الراب عام 2000 وعمل مع العديد من المغنيين الأفارقة ولاقت أغانيه نجاحًا كبيرًا بمنطقة شمال أفريقيا.

وكان أول كليبات المطرب النيجيري بعنوان "Very Soon" مرورًا بعدد من الكليبات التي كانت سببًا في شهرته في أفريقيا منها "Give it To Me"، "Shake Body"، وغيرها من الأغاني.

وكشف الفنان محمد رمضان عن تعاونه مع "سكايلز" لأول مرة بأغنية "نظرة غمزة" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" ونشر العديد من الصور ومقاطع الفيديوهات من كواليس الأغنية.

وجاء تعاون "رمضان" مع المطرب النيجيري "سكايلز" بعد نجاح حفله الغنائي في الكوت ديفوار ومشاركته الأغنية الدعائية لقرعة كأس الأمم الأفريقية مع عدد من النجوم الأفارقة وهم المطربة النيجيرية، يامي الادي، والإيفواري أسالفو ماجيك.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعاون خلالها "رمضان" مع أحد المغنيين الأجانب حيث طرح له مؤخرًا أغنية بعنوان "تطبطب" بالتعاون مع النجم اليوناني ستيفانوس وحققت الأغنية نسب مشاهدة تخطت 11 مليون خلال أشهر قليلة من طرحها.

يذكر أن محمد رمضان كشف مؤخرًا عن تبرعه بأرباح حفلاته الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها لصالح أهل غزة.