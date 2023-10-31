مي عز الدين عن مشاركتها بمسرحية "زواج إصطناعي": "كان كل همي أكون قد الاختيار والدعم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تشارك الفنانة مي عز الدين كإحدي بطلات العرض المسرحي "زواج إصطناعي" والتي بدأت أولى عروضها المسرحية اليوم الإثنين ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية.

وكان لموقع "Arabwood" لقاء مع عدد من نجوم ونجمات العرض المسرحي منهم الفنانة مي عز الدين التي أعربت عن سعادتها بالتواجد في الحدث الفني الأهم في الوطن العربي وعن الدعم الذي لمسته من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وعلقت "مي" على مشاركتها بمسرحية "زواج إصطناعي" قائلة: "المسرحية دي من ساعة ما اتفقت عليها ومضيت والدتي المرض اشتد عليها الفترة اللي فاتت وأنا سافرت في التوقيت ده وهي بدأت غسيل كلوي وكان كل همي أوفي الاتفاق اللي اتفقته واجي أقدم حاجة حلوة وأكون قد الاختيار وقد الدعم اللي أنا شوفته من البلد ومن معالي المستشار تركي ال الشيخ ومن هيئة الترفيه".

وشهدت كواليس مسرحية "زواج إصطناعي" انسحاب أحد أبطاله وهو الفنان محمد سلام الذي قرر الاعتذار قبل ساعات من سفره مع فريق العمل إلى الرياض دعمًا ومساندة للشعب الفلسطيني وسط انتهاكات الكيان الصهيوني مؤكدًا عن عدم قدرته بالمشاركة في مسرحية كوميدية وسط هذه الأحداث المؤسفة التي يمر بها الشرق الأوسط.

وأعلن تركي آل الشيخ بعدها بساعات عن اختيار الفنان محمد أنور ليكون بديلًا لـ "سلام" والذي كان متواجدًا خلال الأيام الماضية في الرياض مع فريق عمل الفيلم ونشر "تركي" صور من لقائه بهم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" ترويجًا واستعدادًا لبدء أولي عروض المسرحية.