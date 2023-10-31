فرح الزاهد بـ شعر كيرلي و"سيلفي" رحمة حسن.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسما إبراهيم

نشرت المذيعة أسما إبراهيم صورة لها، خلال تواجدها في دبي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن صورة "سيلفي"، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

شام الذهبي

نشرت شام الذهبي صور ة تجمعها بصديقتها، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

شمس

نشرت المطربة شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، مرتدية "عباءة" من أحدث ظهور لها.

فرح الزاهد

نشرت الفنانة فرح الزاهد صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي.

محمد عبدالرحمن

نشر الفنان محمد عبد الرحمن صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه بموقع "إنستجرام".

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

هيلدا خليفة

نشرت هيلدا خليفة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ياسمين الخطيب

نشرت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، من أحدث ظهور لها .