شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "أعطونا الطفولة" تعود من جديد.. أغان طُرحت لدعم فلسطين ومؤازرة أهاليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة بسمة بوسيل إلى عدد من المغنين ممن ساندوا أطفال غزة والقضية الفلسطينية بأغان قدموها لهم، وذلك بعدما طرحت عبر حساباتها على السوشيال ميديا فيديو لأغنية قديمة أعادت غناءها بصوتها وهي "أعطونا الطفولة" التي سبق أن غنتها اللبنانية ريمي بندلي، في طفولتها عام 1984، ومن كلمات جورج يمين هدى سيداوي لينا أبورستم وألحان رينيه بندلي.

لتنضم بسمة بوسيل لمطربين، مثل هاني شاكر، الذى تضامن مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة بأغنية "الهوية عربي"، التي طرحها من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين، وأشار فى تصريحات سابقة بخصوصها أنهم قدموها تحية وتعبيراً عن وقوفهم وحبهم للشعب الفلسطيني الصامد.

أيضاً طرح النجم محمد عدوية أغنية "أرض غزة" تضامنًا مع أحداث فلسطين، مشيرًا إلى أنه قدم تلك الأغنية من أجل دعم فلسطين وهذا أقل ما أقدمه لهذا الشعب العظيم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": ربنا يكون في عون أهالينا في غزة وما يحدث هناك من قتل وتشرد أطفال وغيرهم، وكلنا متأثرون بالمشاهد الصعبة التي نراها على شاشات التليفزيون، وأتمنى أن يقف القصف في فلسطين.

أيضاً قال الدكتور مدحت العدل خلال لقائه على تلفزيون الخليج 365، إنه سيقدم أوبريت غنائيا بمشاركة عدد من الفنانين، ودعا جميع الفنانين لعمل بث مباشر من داخل دار الأوبرا برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى ورئيس الأوبرا الدكتور خالد داغر والمايسترو سليم سحاب.

كما أطلق الفنان على الحجار قبل أسبوعين أغنية "من فوقنا من سابع سما"، تضامنا مع فلسطين، التي تتعرض لجرائم إبادة جماعية من قِبَل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأظهرت الأغنية بسالة الشعب الفلسطيني في مقاومة جنود الاحتلال الإسرائيلي، والذي سقط منه آلاف الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.