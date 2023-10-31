شكرا لقرائتكم خبر عن مسلم يحيى حفلاً غنائيًا بالساقية يوم 11 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الفنان مُسلم حفلاً غنائيًا بقاعة النهر بساقية الصاوي، وذلك يوم السبت الموافق 11 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعتبر هذا الحفل بدلاً من حفلته التي تم تأجيلها بسبب أحداث غزة التىى كانت يوم 28 أكتوبر الجارى، وسيقدم مسلم خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة التي يعشقها جمهوره.

مسلم اسمه الحقيقي أحمد، ولكن قصة اسم مسلم ترجع إلى أن والده أزهري، فكان يريد تسميته مسلم، ولكن والدته أرادت أن يكون اسمه أحمد، فاتفقا على أن يكون اسمه في شهادة الميلاد أحمد، وما دون ذلك يكون اسمه مسلم، وقد بدأ مشواره الفني عام 2011، وكان يغني في الأفراح الشعبية، وبدأ المشوار الحقيقي عام 2014.

وكان مسلم قد قال من قبل في أحد البرامج عن أغنية "اتنسيت" والتي تعتبر أشهر أغانيه: "بدأت في كتابتها عام 2014، ثم تركتها فترة طويلة وكتبت أغنيات أخرى، وفي عام 2019 قررت الابتعاد عن الغناء بعد وفاة والدتى، ولكنني عدت مرة أخرى عام 2019، حتى جاءتني فرصة المشاركة في فيلم عروستي والتي رشحني لها محمد محسن جابر، وطلبوا مني أغنيتين للفيلم وبعد مشاهدتي للفيلم أرسلت أغنيتين، ولكنهم لم يقتنعوا بهما لدرجة كبيرة فأرسلت سبع أغنيات ليختاروا منها كان من ضمنهم "اتنسيت" التي اختاروها".

وطرح مؤخرا المطرب مسلم، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "سابوك فى البيت" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات الشاعر محمود سليم، والحان جابر جمال، وتوزيع إسلام الأزرق، وإخراج أحمد ماريو.

أغنية "سابوك في البيت" هى الأغنية الثالثة، من البوم المطرب مسلم الجديد، والأغنية درامية اجتماعية، يهديها إلى روح والده، ويحكى فيها عن علاقه شاب بوالده، وعن إحساسه بألم الفراق الأسرى، وجرح القلب، والشعور بالوحدة بعد فقد إنسان عزيز.

وتقول كلمات الأغنية:

سابوك فى البيت

وغصبن عنك استنيت .. ومشيوا و قفلوا من بره

بـــ مية ترباس ولا حسيت

سابوك بتبص ع الحيطه

تروح من اوضه على اوضه .. بتعدل صوره معوجه

واتاري العوجه كات ف الحيط

سابوك عايش على املك

لكن وجع الغياب ألمك .. بقى وجودك شبه عدمك

لحد م فعلا اتضريت

تخبط ناس عليك عايزاك

تعوض ناس كانت آذيك .. ونوبه شك فيك قاتلاك

ومتعلق فــــ اضعف خيط

دخلت تبص فـــ الدولايب

فــــ درفه لقيتها مخلوعه .. لقيت صوره بين الكراكيب

وصورتك منها مقطوعه

لقيت كام ذكرى مرميه

مشاعر بايشه ف الميه .. فـــ بيت انواره مطفيه

وكان سكانه اهل العيب