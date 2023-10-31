الخميس القادم بداية الموسم السابع من “حبر سري”.. تعرّفوا على أول ضيوفه!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 02:24 صباحاً - أسما إبراهيم، تستعد الإعلامية أسما إبراهيم لانطلاق الموسم السابع من برنامجها “حبر سري” على شاشة “القاهرة والناس” يوم الخميس ٢ نوفمبر المقبل.

7برنامج “حبري سري” الموسم الـ

وتستضيف أسما إبراهيم خلال الموسم السابع من برنامجها “حبر سري” باقة من نجوم مصر والوطن العربي.

وبدأت الإعلامية أسما إبراهيم التجهيزات للموسم الجديد من برنامجها حبر سري والذي يعرض على شاشة القاهرة والناس وحقق نجاحا كبيرا بمواسمه السابقة.

أول ضيوف “حبر سري”

ومن المفترض أن تستضيف أسماء إبراهيم خلال هذه الحلقة الدكتور مصطفى الفقي، الذي حاول خلال الحلقة على قراءة المشهد السياسي والحديث عن الأزمة الفلسطينية وأزمة الشعب الفلسطيني وما يتعرضون له من قبل قوات الاحتلال.

من هي أسماء إبراهيم ؟

أسماء إبراهيم صحفية ومذيعة مصرية، من مواليد محافظة الإسكندرية. درست في كلية الإعلام جامعة العلوم والتكنولوجيا. عملت في تقديم البرامج الحوارية والعديد من اللقاءات التليفزيونية مع كبار النجوم، مما منحها عدداً كبيراً من المتابعين. وحظيت بشهرة واسعة خلال السنوات القليلة الماضية بعد تقديمها برنامج “الحبر السري” على قناة القاهرة والناس الفضائية.

حياتها المهنية

بدأت أسماء إبراهيم مسيرتها المهنية ببرنامجين صغيرين، لكنها لم تحقق النجاح الذي كانت تتمناه. وذكرت أنها تسعى للتعلم من خلال هذه البرامج الصغيرة. ومن هذه البرامج الصغيرة برنامج العيد أحلى على قناة صدى البلد منذ يونيو 2021. ثم انتقلت إلى قناة القاهرة والناس في نوفمبر 2021 وقدمت نسخة خاصة من البرنامج في رمضان قدمت فيها عددا من كبار النجوم، ومنهم محمود الليثي، وإسلام إبراهيم، وأحمد السعدني، وأحمد صلاح. حسني، أمير كرارة، كهربا، حسن الرداد، هالة سرحان، شيرين رضا، وعمرو يوسف.

تتميز الصحفية أسماء إبراهيم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة، والتي تثير الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها لملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

برنامجها “حبر سري”

الحبر السري هو برنامج حواري يذاع على قناة القاهرة والناس، تقدمه المذيعة المصرية أسماء إبراهيم. واستضاف البرنامج عددًا من مشاهير النجوم في مصر والوطن العربي منهم: هالة سرحان، دينا الشربيني، وائل جسار، عمرو يوسف، أمير كرارة كهربا، حنان مطاوع، شيرين رضا، وغيرهم. وقد حقق البرنامج نجاحاً كبيراً وعدداً كبيراً من المشاهدات منذ طرحه على الشاشة.

وتصورالإعلامية الشابة أسما إبراهيم حاليًا الحلقات الجديدة من برنامجها حبر سري في موسمه الجديد.

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