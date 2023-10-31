شكرا لقرائتكم خبر عن 57 عامًا على" القاهرة 30".. من أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الثلاثاء، 57 عامًا على فيلم " القاهرة 30"، حيث عرض في 31 أكتوبر 1966 والفيلم في قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية، وفقًا لاستفتاء النقاد، وأيقونة فى تراث السينما المصرية حتى يومنا هذا.

وتدور أحداثه في ثلاثينيات القرن العشرين حيث يعيش الشاب محجوب عبد الدايم (حمدي أحمد) الوافد من الصعيد حياة فقيرة في القاهرة، ويتعرف على ابن قريته (سالم الإخشيدي) الذي يطلب منه أن يساعده على الحصول على وظيفة، فيعرض عليه وظيفة مقابل أن يتزوج من إحسان (سعاد حسني)، عشيقة قاسم بك (أحمد مظهر)، على أن يزورها قاسم بك مرة كل أسبوع.

الفيلم من بطولة سعاد حسني وأحمد مظهر وحمدي أحمد وعبد المنعم إبراهيم ويوسف وهبي وتوفيق الدقن، من تأليف نجيب محفوظ، إخراج صلاح أبو سيف.

الفيلم ملىء بالصراعات النفسية لدى أبطاله، ويطرح أفكارا عن الحرية والاشتراكية والفقر والأخلاق، والفساد السياسي، وهو مأخوذ عن رواية الأديب الراحل نجيب محفوظ "القاهرة الجديدة"، والفيلم كان عودة لصلاح أبو سيف للسينما بعد غياب 3 سنوات بعد فيلمه "لا وقت للحب" سنة 1963، وبعد "القاهرة 30" قدم أبو سيف رائعته "الزوجة الثانية".