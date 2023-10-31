شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة "طبلة الست" على مسرح ساقية الصاوى.. الجمعة 10 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة "طبلة الست" حفلاً على مسرح ساقية الصاوي، وذلك يوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر المقبل، ويشهد تقديم باقة من الفقرات الموسيقية والغنائية، وهى إحدى فرق الأغانى التراثية والفلكور المصرى، والتى شاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية، وتتكون من 12 سيدة يعزفن ويغنين مع موسيقى مستوحاة من الأغانى القديمة فى الريف وصعيد مصر، وهدفها إحياء أغانى الفلكلور من جديد، وتستخدم أكثر من آلة ولكنها كلها آلات إيقاعية، ومنها الطبلة والدهولة والدف والصاجات.



طبلة الست

وكانت سها محمد مؤسسة فرقة "طبلة الست" قالت إن هناك تطورات كثيرة حدثت للفرقة خلال الأشهر الماضية، حيث بلغ عدد الفرقة 12 مغنية، أما ورشة "طبلة الست" فقد بلغ العدد 40 عازفة شاركن فيها لتعلم الإيقاع، وقد سافرن لعدد من المحافظات لإحياء مهرجانات كثيرة للمرأة، وشاركنا فى مهرجان الطبول والسقيا والأوبرا.

وأوضحت مؤسسة فرقة "طبلة الست" خلال حوارها ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، أنها تطمح فى المشاركة بمهرجانات فى الدول العربية، مضيفة :"ولو اتعرض علينا إى مهرجان خارج مصر سنشارك فيها، أنها تعشق الفنون التراثية، وحبى للإيقاع والتدريب المدربين أقنعونى بتعلم الإيقاع"، وأوضحت أنها تحب الرجوع لفرقتها لأخذ المشورة ورأيهم وعند وجود عمل جديد، قائلة: "نتناقش مع بعض فى الفرقة وفيما يتعلق بتفاصيل الملابس واختيار الأغانى ونستهدف الأغانى النسائية لإعادة انتاجها، وأحيانا نغنى الأغانى الرجالى مثل "يا صلاة الزين".