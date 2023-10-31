١٥ نوفمبر.. طرح الفيلم الهندي "تايجر٣" بدور العرض المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت شركة UMP عن موعد طرح الفيلم الهندي Tiger3 بدور العرض المصرية والذي سيوافق ١٥ نوفمبر

ويتزامن عرض الفيلم بالسينمات المصرية مع عرضه في الهند وعدد من دول الخليج وعدد من الدول الأوروبية

الفيلم بطولة النجم الكبير سلمان خان، كاترينا كيف، عمران هاشمي

"تايجر" هو الجزء الثالث سلسلة الأفلام الجاسوسية الأشهر في بوليوود وتعد شخصية "تايجر" من أشهر الشخصيات التي قدمها سلمان خان خلال مسيرته الفنية

وعرض الجزء الأول من العمل عام ٢٠١٣ بعنوان: "كان هناك نمر"، وكان الجزء الثاني عام ٢٠١٧ بعنوان: "تايجر مازال حي"