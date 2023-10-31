شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد 20 ممثلا وممثلة يعملون بدون تصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لـ"الخليج 365"، إن النقابة قررت عدم التصريح للآتى أسماؤهم بالعمل، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعملهم بدون تصريح، مشيرا إلى أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابتهم للوائح.

ووجه الدكتور أشرف زكي جميع شركات الإنتاج بحظر التعامل معهم لحين تصحيح أوضاعهم.

والممثلون المذكورون هم: عمرو جمال وإنجى كيوان وياسمين داود ونينا المغربي وعمر شرقى راندا عبد السلام وعمرو ممدوح وشيما الشريف وسالى حماد ومروان يونس وفدوى عابد وناردين فرج وأوتاكا وصلاح الدالي ورحمة حسن وإلهام وجدى وأنس مبارك وهالة خالد والممثل الشاب يوسف وهبى وهاجر السراج.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قرر منع عمل طلاب معهد الفنون المسرحية قبل حصولهم على تصريح من النقابة، محذرا شركات الإنتاج من التعاقد مع طلبة الفنون المسرحية والاستعانة بهم في أي عمل دون الحصول علي التصريح.