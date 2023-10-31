شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كرم تنضم لأسرة مسلسل "الوصفة السحرية" وتبدأ تصوير مشاهدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة هيدى كرم إلى أسرة مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) المكون من 45 حلقة والمقرر عرضه مطلع شهر ديسمبر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن قائمة مسلسلات الموسم الشتوى، وبدأت هيدى تصوير مشاهدها فى العمل هذا الأسبوع.

مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كل من: شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

وفى سياق متصل تشارك هيدى كرم كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "وبينا ميعاد 2" الذى انطلق تصويره مطلع شهر أكتوبر الجارى، والعمل بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف ابراهيم وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال.

وتنتظر ليلى علوى عرض فيلم "آل شنب" في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى التى تم تأجيلها لوقت لاحق بسبب الأحداث فى غزة، حيث يشارك الفيلم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في عرضه العالمي الأول، ويشارك فى بطولته لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، حسن مالك، وإخراج أيتن أمين، وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام.

يذكر أن آخر أعمال هيدى كرم فى الدراما كان مسلسل "الاختيار 3" في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى وآخرين.