شكرا لقرائتكم خبر عن ليزا كودرو: وفاة ماثيو بيري لا تبدو حقيقية بالنسبة لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن الأسباب الرسمية لوفاة الممثل العالمى ماثيو بيري المفاجئة لم تُعرف بعد، إلا أنه يبدو أن الممثلة ليزا كودرو، التي شاركته في بطولة مسلسل Friends، لديها فكرة عما قد حدث للممثل البالغ من العمر 54 عامًا.

وفقًا لوسائل الإعلام مثل TMZ ولوس أنجلوس تايمز، بعد وفاة بيري في الجاكوزي بمنزله، لم يتم العثور على أي مخدرات غير مشروعة، ولكن تم العثور على بعض الأدوية الموصوفة مثل "مزيلات القلق" و"مضادات الاكتئاب".



ماثيو بيري وليزا كودرو

وذكرت وسائل الإعلام تلك أنه لم تكن هناك أي علامات واضحة للعنف، كما تم استبعاد القتل أو الانتحار المفترض.

ولم يتحدث أي من النجوم الخمسة الآخرين من مسلسل Friends، وهم جينيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وليزا كودرو، ومات ليبلانك، وديفيد شويمر، إلى الان.

إلا أن أحدهم قد يكون لديه شكوك حول ما قد حدث لزميله وصديقه، ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، من المفترض أن يكون لدى ليزا كودرو، التي لعبت دور فيبي بوفيه في المسلسل الناجح، فرضية حول ما حدث.

وقال مصدر مقرب من الممثلة للصحيفة البريطانية: "على الرغم من أن لا أحد يريد أن يصدق أنه دواء، سواء كان موصوفا أم لا، إلا أن هذه فكرة في أذهانهم بالطبع، وإنهم يعتقدون أنه لا بد أنه تناول شيئًا لم يخلط بالماء الدافئ".

ووفقا لمصدر ديلي ميل، كانت ليزا كودرو قد قالت إن وفاة ماثيو بيري "لا تبدو حقيقية، لأي من أفراد المسلسل"، في إشارة إلى الأصدقاء الستة المحبوبين في المسلسل الذي تم بثه من عام 1994 إلى عام 2004.

ووفقًا لشهادة الشرطة، فإن الممثلة وبقية الممثلين "وعدوا" بحضور جنازة الممثل "ويمكنهم حتى تبني كلبه".