صورة نادرة لـ صابرين في أول ظهور لها بالسينما المصرية مع محمود ياسين ونجلاء فتحي

ميرنا وليد - بيروت - ظهرت الممثلة المصرية صابرين لأول مرة في السينما المصرية، عندما كانت طفلة، في فيلم "حب أحلى من الحب"، وتعرف اليها الجمهور من خلال أدائها دور ابنة الممثل محمود ياسين الصغرى "عزة رفعت".



فيلم "حب أحلى من الحب" إنتاج عام 1975، من بطولة الممثلين نجلاء فتحي، محمود ياسين، سيد زيان، نبيلة السيد، ليلى حمادة. وهو من تأليف السيد بدير، سيناريو وحوار محمد مصطفى سامي، ومن إخراج حلمي رفلة.

تدور أحداث الفيلم حول المحامي الأرمل رفعت (محمود ياسين) الذي ينشغل بعمله عن أولاده بعد وفاة والدتهم، فيعهد لأحد المربيات من أجل رعايتهم، ويشترط عليها أن تعمل بحزم، وتستطيع المربية بدورها أن تكسب ودهم وصداقتهم بطريقة مرنة، ومع مرور الأيام،تتغير وجهة رفعت للحياة وتصير رؤيته أقل صرامة وأكثر مرحًا، ويعجب بليلى المربية ويعرض عليها الزواج.

يشار إلى أن قصة الفيلم مستوحاة من الفيلم الأمريكي (صوت الموسيقى) للمخرج روبرت وايز.

والممثلة صابرين هي ابنة شقيقة الفنانة نعيمة عاكف، عاشت في أسرة عاكف المشهورة بألعاب السيرك، وبدأت مشوارها الفني في سن الرابعة في بعض الادوار التمثيلية ثم كان لها تجارب عديدة مع الغناء.

درست صابرين في كلية الآداب قسم الفلسفة، ثم تفرغت للتمثيل، اشتهرت بأدوارها المتعددة في شبابها. وكان قد اسند إليها في عام 1999 تقديم شخصية المطربة أم كلثوم في مسلسل يروي قصة حياتها تحت عنوان "أم كلثوم".

قررت صابرين اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب، وتفرغت لتقديم بعض البرامج الدينية، ثم في عام 2006 قررت العودة للعمل الفني بمشاركتها في مسلسل "كشكول لكل مواطن"، وبعدها استمرت بالعمل الفني.

ومن آخر أعمال صابرين المسلسلات: "الحلم"، "أعمل ايه"، "كله بالحب"، والأفلام: "200 جنيه" و "تراب الماس".