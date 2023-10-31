شكرا لقرائتكم خبر عن صناع مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة يسافرون للأقصر لمدة 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر المخرج أحمد حسن وكرو التصوير والإخراج بمسلسل"العودة" بطولة النجم شريف سلامة، إلى مدينة الأقصر لتصوير المشاهد الخارجية، حيث من المقرر أن يسافر الممثلون تباعًا من الغد والتصوير يستغرق 4 أيام هناك، ومن المقرر أن يسافر من الممثلين كل من شريف سلامة، تارا عماد، عصام السقا وآخرون.

وصور المخرج أحمد حسن عدة مشاهد من المسلسل الذى يعد من أبرز مسلسلات في موسم الأوف سيزون، حيث صور في مناطق مدينة 6 أكتوبر وبعض الشقق ومناطق أخرى.

يناقش المسلسل قضية مهمة من قضايا صعيد مصر والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة.

المسلسل من إنتاج شركة أروما أستديوز للمنتج تامر مرتضى ، واشراف عام على الانتاج مصطفى العوضى ، بطولة شريف سلامة، عصام السقا ، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى، تامر سعد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى.