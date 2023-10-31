بالصورة- طفلة من أهم المؤثرين في عالم الموضة

ميرنا وليد - بيروت - اشتهرت الطفلة الأميركية تايلن بيغز، البالغة من العمر 10 سنوات، على أنها أصغر طفلة مؤثرة في عالم الموضة.



يتابع تايلن حوالي 1.5 مليون شخص على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بفضل مقابلاتها مع مشاهير الموضة والترفيه.

تتميز تايلن بستايل يشبه ستايل عارضات الأزياء العالمية، إذ ترتدي من أشهر دور الأزياء، وتظهر دائمات وهي ترتدي نظارات شمسية كبيرة.

تقول بيغز وهي تغادر سيارتها"أنا أحب الموضة وأحب التعرف على أشخاص جدد". ويتبع بيغز مصور شخصي في كل مكان وكل خطوة. ويراقبها دائماً والدها جوش بيغز الذي يظل واقفاً في الخلفية، والذي تقدمه تايلن على أنه"حارسها الشخصي".

شاركت تايلن في 15 موسم عروض أزياء،وتظل خلالها محافظة على طفولتها، لكن بأزياء أنيقة تليق بعروض الأزياء. وتقول تايلن: "أحب الأطفال ولدي الكثير من الأصدقاء، وهم فخورين بما أقوم به". وأجاب والدها عند سؤالها عما إذا كانت قد سئمت الظهور على المنصات: "إذا قررت تايلن الرحيل، سنغادر عالم الموضة فوراً وبدون تردد".

وتُعتبر والدة تايلن،أنجليكا كالاد، القوة المحركة وراء نجوميتها، حيث بدأت بالتقاط الصور لتايلن عندما كانت بعمر الأشهر ونشرتها على الانترنت. ويقول والدها جوش: "في النهاية، هي طفلة أولاً. الصور تظهر جانباً من حياتها فقط، لكن في الحياة الواقعية، هي طفلة تحب اللعب مثل باقي أقرانها".