ميرنا وليد - بيروت - تحدث زملاء الممثل ماثيو بيري في مسلسل "Friends" لأول مرة بعد خبر وفاته مشيرين الى انها بأنها "خسارة فادحة" تركتهم "مدمرين تمامًا".

وقالت كورتني كوكس وجنيفر أنيستون وليزا كودرو ومات لوبلان وديفيد شويمر في بيان مشترك: "كنا أكثر من مجرد زملاء في فريق العمل. نحن عائلة. هناك الكثير لنقوله، ولكن الآن سنتوقف لحظة للحزن ومعالجة هذه الخسارة التي لا يمكن فهمها. وبمرور الوقت سنقول المزيد، عندما نكون قادرين". وتابع البيان : "في الوقت الحالي، أفكارنا وحبنا مع عائلة ماتي وأصدقائه وكل من أحبه في جميع أنحاء العالم".

كانت هذه تفاصيل خبر أبطال Friends يعلقون لأول مرة على وفاة زميلهم ماثيو بيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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