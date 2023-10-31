شكرا لقرائتكم خبر عن 66 عامًا على فيلم "لا أنام".. أحد كلاسيكيات السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الثلاثاء، 66 عامًا على فيلم "لا أنام"، حيث عرض لأول مرة في 31 أكتوبر 1957، ضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن وقتها.

تدور أحداث الفيلم حول "نادية" التى تزوج والدها من "صفية" بعد أن قام بتطليق أمها، فشعرت بالغيرة الشديدة، وفعلت كل ما بوسعها حتى تم طلاقها هى الأخرى، فتشعر "نادية" بتأنيب الضمير وتسعى لتزويج أبيها من صديقتها القديمة، وتتوالى الأحداث.

وفيلم لا أنام ضم نخبة من أهم نجوم الفن العربى وهم فاتن حمامة، يحيى شاهين، عمر الشريف، هند رستم، عماد حمدى، مريم فخر الدين، رشدى أباظة، و تأليف إحسان عبد القدوس و من إخراج صلاح أبو سيف،

سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة بدأت مسيرتها الفنية، عندما فازت بمسابقة أجمل طفلة فى مصر، قرأ والدها إعلان للمخرج محمد كريم، يطلب طفلة لدور بفيلم "يوم سعيد" امام الفنان محمد عبد الوهاب ، فكان دخولها الفن بالصدفة.

اقتنع المخرج محمد كريم بموهبتها ورشحها لأول أدوارها "أنيسة "بفيلم يوم سعيد "،وحققت الطفلة فاتن نجاحا كبيرا وجذبت الأنظار لموهبتها، وبعد 4 سنوات استدعاها نفس المخرج لمرة ثانية لتمثل دور بفيلم "رصاصة فى القلب"(1944)

توقفت فاتن حمامة عن التمثيل سنة 2000 ، وكان آخر عمل لها مسلسل "وجه القمر" وأوصت بعدم إقامة عزاء لها، ونعتها رئاسة الجمهورية فى بيان "و قالت فيه إن مصر فقدت قيمة فنية كبيرة"