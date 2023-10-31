بالصور- بريانكا شوبرا تفتتح مهرجانًا دوليًّا بإطلالة راقية من توقيع هذا المصمّم اللبناني

خطفت النجمة البوليوودية، بريانكا شوبرا، الأنظار في ليلة افتتاح مهرجان جيو مامي مومباي السينمائي، بعدما تألقت بثوب أبيض وذهبي من توقيع المصمم اللبناني طوني ورد.

بدت بريانكا في كامل رشاقتها وجمالها في ليلة الافتتاح، حيث حضرت العرض الأول لفيلم “The Buckingham Murders”، من إخراج هانسال ميهتا، وظهرت على السجادة الحمراء في فستان طويل ضيق عالي الياقة، مصنوع من قماش التول المطرّز، ارتدت فوقه كاب على شكل عباءة من قماش التفتا، معتمدة تسريحة شعر بشكل كعكة.

وقد احتفلت بريانكا شوبرا، رئيسة مهرجان جيو مامي مومباي السينمائي، بالحدث الكبير بكلمة اعربت خلالها عن سعادتها بعودة السينما بعد ان كان التواصل عبر الانترنت خلال فترة وباء كورونا.

تجدر الإشارة الى انها ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها شوبرا من مجموعة طوني ورد، اذ سبق ان ظهرت بعباءة من تصميمه في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بنسخته الثانية، كما سبق ان اعتمدت إطلالات عربية بتواقيع لبنانية من تصاميم زهير مراد ونيكولا جبران.