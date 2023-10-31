مودل روز تتحول إلى ماريلين مونرو بمناسبة هالوين.. وتختار أكثر إطلالاتها جرأةً

ميرنا وليد - بيروت - إختارت عارضو الأزياء السعودية مول روز بالظهور بأكثر إطلالات النجمة العالمية الراحلة ماريلين مونرو جرأة بمناسبة هالوين. رقم خيالي تركه الأمير الوليد بن طلال بقشيش في مطعم .. فكم بلغت قيمته ؟

وإرتدت مودل روز فستان ماريلين الشهير، ذو اللون الأبيض، واسع من الجهة السفلى وبقصة مميزة على الرقبة، وقد أخذت وضعيات جريئة للغاية في الصور.

وكانت روز قد إلتقطت مقطع فيديو بطريقة خفية مع الممثلة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل، بناء لطلبات متابعيها حول التقاط صورة مع الممثلة التركية.

ظهرت روز، وهي تقف ضمن حضور إحدى حفلات الدورة الماضية من مهرجان كان السينمائي، ومن خلفها ظهرت هاندا أرتشيل تتحدث مع أحد الأشخاص، حيث حضرت تمثيلا لإحدى العلامات التجارية في بلدها كواجهة إعلانية.

وعلقت روز قائلة: "فانزاتي وصوني ما خليتها بخاطرهم.. صورت لكم هاندا أرتشيل" قبل أن تضحك بسعادة بعد التقاط صورة هاندا على السجادة الحمراء للمهرجان السينمائي.

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