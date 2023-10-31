ميرنا وليد - بيروت - كشفت مصادر متعددة لمجلة PEOPLE أنه تمت خطوبة تشانينج تيتوم وزوي كرافيتز بعد عامين من المواعدة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تم تصوير النجمين وهما يغادران حفلة الهالوين، ويبدو أن كرافيتز (التي كانت ترتدي زي روزماري وودهاوس من فيلم الرعب Rosemary's Baby عام 1968) أظهرت خاتم خطوبتها الجديد في اللقطات. وكانت ممثلة فيلم "باتمان" البالغة من العمر 34 عامًا، قد تحدثت سابقًا عن علاقتها مع تاتوم، 43 عامًا، في مقابلة غلاف لعدد رجال العام 2022 على مجلة GQ، وأثنت عليه لكونه "مجرد إنسان رائع". وأوضحت كرافيتز: "إنه يجعلني أضحك وكلانا نحب الفن حقًا ونتحدث عن الفن واستكشاف سبب قيامنا بما نقوم به". وأضافت : "نحن نحب أن نشاهد فيلمًا ونفصله ونتحدث عنه ونتحدى بعضنا البعض."

كانت هذه تفاصيل خبر خطوبة تشانينغ تيتوم وزوي كرافيتز بالسر.. وهكذا تم كشف أمرهما - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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