إصابة ممثل مصري في رأسه خلال تواجده بالمسجد النبوي.. هذا ما حصل

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري محمد التاجي عن تعرضه لإصابة في رأسه خلال تواجده في المسجد النبوي وشارك صورة له تظهر إصابته بالرأس وذلك على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.



وعلق محمد التاجي وكتب: "الحمد لله وقع أجري على الله قدّر الله وما شاء فعل، لسه آخر يوم ليا في مدينة سيدنا النبي، رايح أصلي الفجر، اتكعبلت ووقعت على الأرض وراسي خبطت في عمود مربع رخام".

وتمنى المتابعون السلامة العاجلة له خصوصاً انه كان قد تعرض لوعكة صحية قبل فترة قصيرة.