ميرنا وليد - بيروت - صدمت نجمتا تلفزيون الواقع سيدة الأعمال كايلي جينر وضقيقتها عارضة الأزياء كيندال جينر الجمهور بإطلالاتهما بمناسبة هاليون والتي تعتبر جريئة للغاية.

وقد إختارتا الظهور بـ Body suit باللونين الأبيض والأسود فقط، ليبرزا التضاد بين اللونين، وعلقتا: "سكر وحار".

أثارت نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال الأميريكية كايلي جينر إستغراب الجمهور بالقرار الذي إعتبرته أصعب قرار إتخذته بحياتها.

وقالت كايلي أن تغيير إسم إبنها "وولف جاك ويبستر" إلى "آير" كان الأصعب: "كان هذا أصعب شيء قمت به في حياتي. وما زلت أسأل نفسي: هل اتخذت القرار الصحيح؟".

وإعتبرت كايلي جينر أنها إختارت الإسم الأول بشكل غير واع حيث كانت تحت تأثير إكتئاب ما بعد الولادة، وأضافت: "لقد دمرني ذلك. لم أتمكن من تسمية ابني حتى، وشعرت أنني فاشلة؛ لذلك استغرق الأمر مني بعض الوقت. وبعد ذلك، كلما طال انتظاري، بات من الأصعب اختيار اسم جديد".

كانت هذه تفاصيل خبر كايلي وكيندال جينر تتخطان حدود الجرأة في إطلالاتهما لـ هالوين.. بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.