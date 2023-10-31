"سوبرمان" في السعودية وصديقته ترتدي الجبادور المغربي

ميرنا وليد - بيروت - زار الممثل البريطاني هنري كافيل المملكة العربية السعودية، على هامش فعاليات "موسم الرياض"، بنسخته الرابعة، لعام 2023، برفقة صديقته ناتالي فيسكوسكو، مرتدية الجبادور المغربي.

اكتسب هنري شهرة عالمية بعد تجسيده دور سوبرمان في عالم دي سي السينمائي، إذ مثل في "Man Of Steel" عام 2013، "Batman v Superman: Dawn of Justice" عام 2017، ثم شارك في فيلم "Mission: Impossible - Fallout

وتناقل المتابعين العديد من الصور والفيديوهات لهنري خلال تنقله في مناطق مختلفة في السعودية، وزيارته المنطقة التاريخية.

وعبّر المتابعون عن فرحتهم بزيارة كافيل جدة معلقين: "أهلاً بك يا سوبرمان".

وأعرب كافيل وفيسكوسكو عن سعادتهما وإعجابهما بالمعالم الأثرية والمباني التاريخية التي زاروها في مدينة جدة.

يذكر أن هنري كافيل، سيكون بطل النسخة الجديدة من فيلم "HIGHLANDER" من إخراج "تشاد ستاهلسكي".



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